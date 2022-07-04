Отдых в Турции подорожал на 50%

Путевки в Турцию по сравнению с прошлым годом выросли в цене в среднем на 50%, например цена тура на семь дней на двоих стоит 172 тыс. рублей вместо 115. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

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По данным туроператоров, Турция в этом году остается лидером среди летних направлений - на нее приходится более 53% продаж. На втором месте — курорты России (23%), далее - Египет (9%), Абхазия (8%) и Объединённые Арабские Эмираты (4%).

При этом в Tez Tour отметили, что спрос на отдых в Турции существенно превышает предложение. Больше всего россиян интересует Кемер (около 29% от общего числа заявок) и Алания (28%), чуть меньше - Белек (около 25%).

Опрошенные изданием эксперты связали рост цен на туры с резким подорожанием авиабилетов. Авиакомпании были вынуждены поднять цены из-за санкций и необходимости облета ряда территорий, благодаря чему время полета в Турцию выросло с трех до пяти часов.

Если прошлым летом перелет в Турцию в обе стороны обходился в 15–20 тыс. рублей на одного человека, то сейчас ценник вырос до 40–50 тыс., а максимальная стоимость составляет 120 тыс. рублей, пояснили они.

Однако, несмотря на рост стоимости туров, они продолжают быть востребованы у россиян. Председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин констатировал, что отдохнуть на турецких курортах в этом году хотели бы 6 млн человек, но получится это только у половины желающих.

В июне этого года на курорты Турции запущены прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России. Летом 2019 года количество авиакомпаний достигало 18, а рейсы были из 46 городов России.