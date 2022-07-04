Субсидии на оплату ЖКХ в 2022 году: как получить льготы на коммунальные услуги

Субсидия на оплату ЖКХ — это компенсация части стоимости коммунальных услуг. Рассказываем, кто может получить льготы на коммунальные услуги, и как это сделать.

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Кто имеет право на субсидию

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Субсидии могут быть предоставлены тем гражданам, кто тратит на ЖКУ слишком большую часть совокупного дохода семьи. В разных субъектах федерации установлена разная планка. Так, в Москве субсидии могут быть назначены, если на ЖКХ тратится не менее 10% доходов, в Санкт-Петербурге — более 14%, сообщает «Тинькофф Журнал».

На льготу имеют право не только семьи, но и те, кто проживает один. Вот категории граждан, которые, согласно Жилищному кодексу, могут претендовать на субсидии:

собственники жилых помещений; пользователи жилых помещений государственного и муниципального фондов; наниматели жилых помещений частного фонда; члены жилищных кооперативов.

Компенсация оплаты ЖКХ не предоставляется при наличии непогашенной задолженности за эти услуги. При этом, когда граждане подают заявление на субсидию, им не нужно доказывать отсутствие долга. Информацию о том, имеется ли задолженность, сотрудники уполномоченной организации получают из баз данных.

Еще одно требование — квартира должна соответствовать принятому в регионе стандарту жилой площади. Это количество квадратных метров, которые полагаются на каждого члена семьи.

Если жилплощадь больше данного норматива, в субсидии могут отказать. В Москве стандарт составляет 33 квадратных метра для того, кто живет один; 42 квадратных метра на семью из двух человек и 18 квадратов на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек. В Санкт-Петербурге на людей, проживающих в одиночку, полагается по 36 квадратных метров; на каждого члена семьи из двух человек — по 25 квадратных метров; на каждого члена семьи из трех и более человек — по 20 квадратных метров.

Помимо россиян, право на получение субсидии на оплату ЖКХ имеют граждане Белоруссии и Киргизии. Это предусмотрено соответствующими договорами между РФ и этими странами.

Как пишет kp.ru, на субсидию могут претендовать только те, кто зарегистрирован в квартире — постоянно или временно.

Как рассчитывают субсидии

Выплата вычисляется по сложной формуле. При расчете принимается во внимание следующее:

количество членов семьи; ее совокупный доход; находится ли квартира в собственности; нужно ли платить за капремонт; размер платежей за ЖКУ; региональный прожиточный минимум; стандарт стоимости ЖКУ в субъекте федерации.

РИА Новости

Как оформить субсидию на оплату ЖКХ

1. Узнайте, полагается ли вам льгота

Сначала нужно узнать, можете ли вы претендовать на такие выплаты, или же в предоставлении субсидии могут отказать. Для можно воспользоваться сервисами ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения) и «Калькулятор субсидий».

Можно также обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.

2. Подготовьте документы

Чтобы подать заявление, нужно собрать пакет документов. В него входят:

Паспорта заявителя и других членов семьи, свидетельства о рождении — для детей возрастом до 14 лет; Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение или право пользования им (свидетельство о регистрации права, договор найма); Документы, подтверждающие оплату ЖКУ за предыдущий месяц; Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи или отсутствие доходов; Свидетельство о заключении брака; Реквизиты счета, на который нужно будет перечислять субсидию.

Помимо этого, необходимо заполнить само заявление на субсидию. Это делается на месте — при обращении в необходимую организацию.

Если заявление подает законный представитель гражданина, понадобится его паспорт и доверенность.

Для подтверждения размера прибыли подойдут справка о доходах с места работы и справка о размере пособий. Правда, последний документ может не понадобиться, поскольку Центр жилищных субсидий может запросить эту информацию самостоятельно.

Для подтверждения отсутствия доходов подойдут справка о том, что студенту не выплачивается стипендия; документ, подтверждающий обучение в школе, среднем или высшем учебном заведении; документ, подтверждающий, что гражданин ухаживает за своим ребенком по заключению лечебного учреждения, и т. п.

3. Подайте документы

Если вы собрали необходимый пакет документов, можно обращаться в организацию, уполномоченную принять вашу заявку. На «Госуслугах» сообщается, что подать заявление можно как лично, так и как онлайн — через этот сайт.

4. Дождитесь решения