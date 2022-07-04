Россиянам назвали условия для перерасчета платежей за свет и воду

Россияне, у которых не установлены счетчики на свет и воду, имеют право получить перерасчет платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Условия для этого назвали в РБК.

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Как пояснили эксперты, некоторые платежи остаются неизменными, независимо от проживающих в квартире, — к таким относятся фиксированные взносы на капитальный ремонт, содержание помещения, за радиоточку и телевизионную антенну. Когда в квартире установлены счетчики на свет и воду, оплату начисляют по тарифам — если хозяева не пользуются этими услугами (уехали в отпуск или командировку), отдавать лишние средства не придется.

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Другие правила действуют, когда расчет производят по общедомовому тарифу, — в этом случае снизить оплату могут лишь те, у кого счетчики невозможно установить по техническим причинам, рассказали специалисты. Перерасчет за горячее и холодное водоснабжение, газ, электричество и водоотведение можно запросить, если хозяева отсутствовали дома более пяти дней. При этом эксперты уточнили, что считается физическое отсутствие в течение полных суток — дни отъезда и возвращения в эти сроки не входят.

Чтобы получить перерасчет за коммунальные услуги, россиянам потребуется подать заявление, акт с подтверждением наличия не позволяющих установить счетчики технических причин, а также документы, подтверждающие, что хотя бы один из жильцов отсутствовал в квартире дольше пяти дней (командировочное удостоверение, билеты на самолет, счета из гостиницы или копия загранпаспорта с отметками о выезде из страны и возвращении). Оформить заявку можно в МФЦ или управляющей компании по месту жительства. Сделать перерасчет должны в течение пяти рабочих дней.