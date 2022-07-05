Россияне заказали рекордное число банковских карт

По статистике Центробанка, в первом квартале 2022 года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 млн. Это рекордный прирост показателя с 2012 года, когда за последние три месяца выпустили 30,1 млн новых карт. Сейчас в стране 341 млн эмитированных карт. Эксперты связывают тенденцию с уходом из России платёжных систем Visa и MasterCard. Из-за этого многие граждане стали активно оформлять карты «Мир». Также на выпуск карт повлиял спрос на кредитки.
По данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), по итогам первого квартала 2022 года число карт «Мир» составило 125 млн — на 27,5% больше по сравнению с началом 2021 года.
В пресс-службе МКБ подтвердили рост популярности российской платёжной системы «Мир». За три месяца количество выданных банком карт увеличилось более чем в два с половиной раза. В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» выросло в пять раз.
Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова предположила, что общее увеличение количества карт связано с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения и резким ростом интереса к «Миру» и китайской платёжной системе UnionPay. По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, из-за санкций во втором полугодии 2022-го может проявиться проблема с дефицитом чипов для карт.
Как писал ранее «Секрет», власти России задумались о том, чтобы допустить в страну китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. Это может решить проблему дефицита карточек из-за проблем с импортом и мощностями отечественного производителя — в России он один.
Российские банки надеются начать выпуск карт китайской платёжной системы UnionPay в третьем квартале 2022 года. Процесс затянулся из-за того, что UnionPay рассматривает заявки от российских кредитных организаций в течение двух-трёх месяцев. Эксперты считают, что платёжная система может делать это намеренно, так как опасается санкций из-за сотрудничества с банками из России.