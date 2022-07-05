Россияне заказали рекордное число банковских карт

По статистике Центробанка, в первом квартале 2022 года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 млн. Это рекордный прирост показателя с 2012 года, когда за последние три месяца выпустили 30,1 млн новых карт. Сейчас в стране 341 млн эмитированных карт. Эксперты связывают тенденцию с уходом из России платёжных систем Visa и MasterCard. Из-за этого многие граждане стали активно оформлять карты «Мир». Также на выпуск карт повлиял спрос на кредитки.

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По данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), по итогам первого квартала 2022 года число карт «Мир» составило 125 млн — на 27,5% больше по сравнению с началом 2021 года.

В пресс-службе МКБ подтвердили рост популярности российской платёжной системы «Мир». За три месяца количество выданных банком карт увеличилось более чем в два с половиной раза. В банке «Дом.РФ» число выпущенных карт «Мир» выросло в пять раз.

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова предположила, что общее увеличение количества карт связано с высоким спросом на кредитки на фоне падения доходов населения и резким ростом интереса к «Миру» и китайской платёжной системе UnionPay. По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, из-за санкций во втором полугодии 2022-го может проявиться проблема с дефицитом чипов для карт.

Как писал ранее «Секрет», власти России задумались о том, чтобы допустить в страну китайских производителей болванок банковских карт со встроенным чипом. Это может решить проблему дефицита карточек из-за проблем с импортом и мощностями отечественного производителя — в России он один.