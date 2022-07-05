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48 минут назад

Россиянам дали совет насчет стажа для выхода на пенсию

Елена Прошина

Граждане России, которые не смогли к возрасту выхода на пенсию накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут «докупить» необходимые баллы и стаж, сообщает «Прайм» со ссылкой на доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмилу Иванову-Швец.

Россиянам дали совет насчет стажа для выхода на пенсию
Фото: РамблерРамблер

До 2024 года в России действует переходный период, и для каждого года выхода на заслуженный отдых устанавливается определенное количество нужного трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года требуется иметь как минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Закон позволяет «купить» половину необходимого стажа.

«Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293356,80 рубля», — сообщила Иванова-Швец.

Отмечается, что приобрести можно только один год стажа в течение одного календарного года.

Ситуация с нехваткой стажа для получения пенсии по старости чаще всего возникает у тех россиян, кто длительное время работал без официального трудоустройства и не платил социальные взносы.

Личный счет,Торгово-промышленная палата,Пенсионный фонд РФ,
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