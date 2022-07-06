Как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

Выход неподготовленного человека на маркетплейс сопряжен со значительным риском потерять деньги, причем не важно, в качестве кого выступает человек — продавца или покупателя. Как сообщает агентство «Прайм», заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, как не стать жертвой мошенников на торговых онлайн-площадках.

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«Казалось бы, что проще — продать свой товар: даешь объявление, по которому находится покупатель, он переводит деньги, человек отправляет товар. Но и здесь мошенники научились ловить на крючок неискушенных продавцов», — подчеркнул эксперт.

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Соловьев отметил, что обычно мошенники пользуются нежеланием пользователей площадок подробно знакомиться с их правилами. В результате человек теряет либо деньги в размере стоимости за товар, либо теряет сам товар, либо ему подменяют товар при его возврате.

По его мнению, характерным признаком мошенничества является перевод разговора в мессенджеры. Продавец теряет бдительность, думая, что у него есть номер телефона покупателя, который на самом деле является подменным. После в мессенджер приходит ссылка якобы с подтверждением оплаты, которая ведет на поддельный сайт, с помощью которого мошенники воруют деньги.

Соловьев посоветовал продавцам следовать ряду правил, которые помогут уберечь от потери товара или денег. В первую очередь, нужно читать правила пользования маркетплейсом и не пользоваться мессенджерами при общении с потенциальными покупателями. Кроме того, нельзя вводить срок действия своей банковской карты и CVV-код — они нужны только для оплаты, а не для получения денег на карту. Также необходимо помнить, что мошенники могут умело притворяться технической поддержкой маркетплейса.

Схемы обмана покупателей на площадках давно известны, отметил Соловьев. Мошенники дают объявление о продаже востребованного товара, затем при обращении покупателя сообщают ему в личном кабинете, что товар на складе торговой площадки закончился, но они готовы сделать скидку и отправить товар любым другим сервисом доставки.

«Затем предлагают перейти для общения в мессенджер, затем просят перевода денег на карту и после перевода навсегда пропадают», — рассказывает эксперт.