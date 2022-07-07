Россияне озвучили бюджет на летний отпуск в этом году

Почти четверть россиян выделяет на летний отпуск в 2022 году бюджет в размере 30-50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Зарплата.ру», которые приводит ТАСС.

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Опрос проводился с 28 июня по 6 июля, участие в нем приняли 1 750 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

По данным сервиса, 17 процентов россиян планирует потратить на отдых до 30 тысяч рублей, 24 процента опрошенных ограничатся 30-50 тысячами рублей, 15 процентов — от 50 до 70 тысяч рублей. Свыше ста тысяч готовы потратить 14 процентов россиян, 110-130 тысяч рублей выделили четыре процента граждан, еще шесть процентов респондентов — по 130-150 тысяч рублей и семь процентов — свыше 150 тысяч рублей.

При этом, отмечается, что 67 процентов участников опроса стараются снизить свои расходы на отпуск в этом году. Больше всего россияне готовы экономить на аренде жилья (20 процентов), покупке билетов (19 процентов), развлечениях и шопинге (18 и 16 процентов соответственно). Меньше 10 процентов бюджета респонденты сберечь на сувенирах (девять процентов), экскурсиях (6 процентов), транспортных расходах в месте пребывания (6 процентов) и мобильной связи (2 процента).

В то же время, четыре процента россиян ответили, что во время летнего отпуска стараются экономить на всем.