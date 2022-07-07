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2 часа назад

В России могут подешеветь социально значимые продукты

Елена Прошина

Минпромторг готов рассмотреть предложение Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о снижении НДС на социально значимую группу продукции. Об этом пишут «Известия».

В России могут подешеветь социально значимые продукты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в целом Минпромторг выступает за рыночные методы по сдерживанию цен. К примеру, торговым сетям и поставщикам было рекомендовано перейти от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок.

«Причем тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос», - отметили в ведомстве.

По данным АКОРТ, в этом году крупнейшие торговые сети самостоятельно снизили наценку на социально значимые товары в три раза. Так, на ряд товаров наценка снизилась с 22% до 7%. При этом в некоторых случаях компании выставляют отрицательную надбавку.

В свою очередь, Минпромторг постоянно мониторит цены и поставки, а также проводит совещания с ассоциациями производителей и торговых сетей, которые курируют торговлю.

Ранее АКОРТ направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) предложения о снижении налоговой нагрузки на торговые сети ради удержания цен на товары первой необходимости. Так, речь идет об отсрочке уплаты страховых взносов, а также снижении НДС на социально значимые продовольственные товары.

Личный счет,ФНС России,Минпромторг,
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