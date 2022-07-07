Россиян предупредили о подорожании зарубежных туров из-за курса рубля

Специалисты сервиса TourDom предупредили о резком подорожании туров за рубеж. Всему виной рост внутренних курсов валют у туроператоров. Турагенты добавили, что часто их клиенты сами не спешат оплачивать тур полностью, потому что ждут снижения курса. Путешественники по этой же причине до последнего откладывают бронирования, а цены могут меняться чуть ли не каждый день. По словам представителя столичного туроператора, ещё 5 июля сентябрьский тур в Анталью для семьи из двух человек с ребёнком стоил 210 000 рублей, но спустя два дня стоимость достигла 238 000 рублей. «Бронировали для двоих клиентов отель Marco Polo, пять звёзд, в Кемере на 26 июля, 11 ночей, по цене 4044 евро. По курсу 63 рубля стоимость тура была 254 800 рублей, а теперь по новому курсу (70 рублей за евро) турист оплатит 283 000, то есть на 28 000 больше», — отметил другой туроператор. В целом турагенты заверили, что стараются максимально быстро переводить деньги за заказанные туры туроператорам, чтобы не потерять на курсовой разнице. Но оплата может доходить с разной задержкой, до 5–6 часов, а в условиях колебания курса это критично. Ранее «Секрет» сообщал , что южные курорты России в 2022 году недосчитаются порядка половины туристов из-за режима временного ограничения на вылеты. Эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что поезда лишь отчасти удовлетворяют потребности российских путешественников. Фото: Unsplash, Unsplash License