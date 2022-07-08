Рекордное число россиян начало процедуру упрощенного банкротства

Многофункциональные центры (МФЦ) в течение апреля-июня запустили процесс предоставления бесплатного банкротства для 1651 россиянина. Этот показатель стал рекордным за все время существования услуги, сообщает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Федресурс» назвал рекордным число россиян, начавших процедуру упрощенного банкротства: по сравнению с первым кварталом 2022 года, количество одобренных заявок на предоставление этого права выросло на 28,8 процента. Прирост стал наиболее значительным за два года.