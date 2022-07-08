В России изменят правила получения пенсионных накоплений

Роспотребнадзор планирует изменить правила получения пенсионных средств. Россиянин сможет рассчитывать на налоговый вычет и софинансирование от государства в рамках новой пенсионной реформы только при условии, что он вложил свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Об этом пишет портал «Известия».
Отмечается, что российские власти задумались об этой мере для обеспечения долгосрочности инвестиций.
Издание отмечает, что только при вложении средств в НПВ россиянин сможет претендовать на получение софинансирования и налогового вычета, которое допускается только в случае добровольного накопления на пенсию. При этом ни в страховых, ни в инвестиционном продукте оно не предусмотрено.
Источники при этом отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Однако государству необходимо каким-то образом стимулировать граждан к долгосрочным накоплениям, чтобы привлечь в экономику «длинные деньги».
Ранее жителям России назвали условие выгодной покупки стажа для пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что для будущих выплат от государства необходимо получать белую зарплату. Она добавила, что полностью купить пенсионный стаж не получится.