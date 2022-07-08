В России изменят правила получения пенсионных накоплений

Роспотребнадзор планирует изменить правила получения пенсионных средств. Россиянин сможет рассчитывать на налоговый вычет и софинансирование от государства в рамках новой пенсионной реформы только при условии, что он вложил свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Об этом пишет портал «Известия».

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Отмечается, что российские власти задумались об этой мере для обеспечения долгосрочности инвестиций.

Издание отмечает, что только при вложении средств в НПВ россиянин сможет претендовать на получение софинансирования и налогового вычета, которое допускается только в случае добровольного накопления на пенсию. При этом ни в страховых, ни в инвестиционном продукте оно не предусмотрено.

Источники при этом отметили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Однако государству необходимо каким-то образом стимулировать граждан к долгосрочным накоплениям, чтобы привлечь в экономику «длинные деньги».