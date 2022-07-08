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2 часа назад

Опрос: 30 процентов россиян выступили за советский курс доллара

Алиса Селезнёва

Примерно 30 процентов россиян, опрошенных банком «Открытие», заявили, что хотели бы «советский» курс доллара - примерно в 65 копеек. Об этом сообщает ТАСС.

Треть россиян предложили вернуть советский курс доллара
Фото: ТАССТАСС

Также около 30 процентов респондентов считают лучшим курсом 20-30 рублей за доллар.

Еще 18 процентов хотели бы видеть курс в 30-50 рублей за доллар, 15 процентов - в 50-70 рублей, восемь процентов - в 70-80 рублей, а доллар дороже 80 рублей нужен пяти процентам опрошенных.

27 процентов участников опроса считают, что курс рубля к доллару искусственно занижен, а 19 процентов, напротив, считают его искусственно завышенным.

Опрос показал, что 55 процентов россиян постоянно или часто следят за курсом валют, а 24 процента интересуются курсом хотя бы несколько раз в месяц.

Эксперт рассказал о ловушке, связанной с ослаблением рубля

В опросе приняли участие около тысячи россиян от 18 до 65 лет, живущие в городах численностью от ста тысяч человек.

По итогам торгов 7 июля курс доллара падал на 1,4 рубля - до 61,95 рубля, евро потерял 1,17 рубля и стоил 63,6 рубля.

В течение последней недели российская валюта падала на фоне новостей о планах российских властей принять меры по нормализации курса. Слишком дорогой рубль - негативный фактор для российского экспорта.

Личный счет,ФК Открытие,
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