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2 часа назад

ЦБ рассказал о смене целей мошенников в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мошенники в России стали охотиться «за головами» – теми людьми, у которых можно максимально долго под разными предлогами вымогать деньги, в том числе взятые в долг у банка, родственников или знакомых, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

ЦБ рассказал о смене целей мошенников в России
Фото: ТАССТАСС

«Вообще я бы сказал так, если раньше мошенники охотились за деньгами, то сейчас они охотятся за головами. То есть охотятся за теми людьми, которых они смогут трясти, извините, доить, с которых они смогут выманивать деньги до того момента, пока они вообще готовы эти деньги давать, и максимально заставлять их отдавать не только свои, но деньги, которые они берут в заем у родственников, знакомых, обращаются в кредитные организации для того, чтобы получить кредит, который снова отдать мошенникам», – передает РИА «Новости» слова Ляха.

Он отметил, что «принципиальные» мошенники ищут именно доверчивых людей и с помощью методов социальной инженерии «максимально обрабатывают» их, чтобы получить деньги любым способом.

По данным ЦБ, за 2021 год количество операций по переводу денежных средств без согласия клиента выросло на 33,8% – до 1,035 млн операций, а их объем – на 38,8%, до 13,582 млрд рублей. На социальную инженерию пришлось 49,4% таких переводов. А в первом квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов банков России 3,3 млрд рублей (на 14% больше, чем годом ранее).

Ранее Лях рассказал, что россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту – следует отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников.

Личный счет,Валерий Лях,Банк России,
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