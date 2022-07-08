Исследование Rambler&Co и ЮMoney: матери чаще делают покупки для детей, но отцы охотнее тратят большие суммы

В России матери ежемесячно делают на 10% больше покупок для своих детей, чем отцы, при этом мужчины чаще тратят крупные суммы. В январе-феврале этого года детские товары покупали на 64% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. К таким выводам пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co и кошелька ЮMoney, которые опросили родителей в преддверии Дня семьи, любви и верности.

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Отцы дают больше на карманные расходы, чем матери

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Большая часть опрошенных отцов (40%) покупают что-то по просьбе своих детей. Ежемесячно это делают 38%, только по праздникам — 13%, раз в год — 5 %. Ещё 4% совершают покупки для ребёнка раз в полгода. Чаще всего отцы приобретают одежду и обувь — на эти категории приходится 59%. Игрушки покупают 14% респондентов, а велосипеды, ролики, коньки и другой спортивный инвентарь — 12%. Доля игровых товаров составляет 9%, остальное составляют принадлежности для школы. Ежемесячные траты отцов распределились следующим образом: 63% тратят до 10 тысяч рублей, 27% — до 30 тысяч рублей, 6% — более 50 тысяч рублей. Ежемесячные расходы оставшихся 4% респондентов — до 50 тысяч рублей.

Большинство отцов готовы завести банковскую карту и выдавать первые карманные деньги детям от 14 до 16 лет — так ответили 35% респондентов. Ещё 28% приходится на 17-18 лет, 23% — на 11-13 лет. Остальные отцы считают, что деньги на карманные расходы можно начинать давать ребёнку в возрасте от 6 до 10 лет. Более 10 тысяч рублей в месяц готовы выделить 6% опрошенных отцов, от 5 до 10 тысяч рублей — 8%. Сумму от 3 до 5 тысяч рублей назвали 20%, от 1 до 3 тысяч рублей — 31%. Ещё 35% отцов согласны давать ребёнку на карманные расходы до тысячи рублей в месяц.

Дмитрий Кармишин, коммерческий директор Юmoney: «Каждый родитель сам решает, что удобнее для него и его ребёнка. Но если говорить о надёжности, то электронные платёжные средства — более безопасный вариант, чем наличные. Есть несколько вариантов электронных платёжных инструментов для детей, например, «пластик» с отдельным счётом или виртуальная карта. Безусловно, банк не откроет счёт ребёнку семи лет — по российским законам это можно делать только с 14 лет. При этом можно открыть отдельный счёт на имя родителя, а карта к нему будет на имя ребёнка. Родитель сможет видеть в своём мобильном банке все транзакции по карте, а также контролировать и пополнять счёт в любой момент. В свою очередь ребёнок будет пользоваться картой, следить за остатком и планировать траты в рамках бюджета, обозначенного родителем».

Матери делают больше покупок для детей

Как выяснилось по итогам опроса, матери обычно более прагматичны — по просьбе ребёнка совершают покупки 29% опрошенных, то есть на 11% меньше, чем среди мужчин. Доли покупок по праздникам и раз в год у матерей и отцов почти одинаковые — 12% и 5% соответственно. При этом женщины больше покупают что-то для детей каждый месяц и раз в полугодие (48% и 6%). Большинство матерей покупают своим детям одежду и обувь (70% против 59% отцовских). Значительно реже мамы покупают игрушки (10%), игровые товары (6%), школьные принадлежности и спортивный инвентарь (по 7%). До 10 тысяч рублей в месяц тратят 65% опрошенных женщин, до 30 тысяч рублей — 26%, до 50 тысяч рублей — 5%, более 50 тысяч рублей — 4%.

Около 33% матерей готовы выдавать первые карманные деньги или завести банковскую карту ребёнку 14-16 лет. По 26% опрошенных назвали возрастные категории 11-13 лет и 17-18 лет, 15% женщин выбрали разбивку от 6 до 10 лет. Разнятся и суммы, которые мамы готовы ежемесячно выдавать своим детям. До тысячи рублей согласны выделить 46% респондентов, от 1 до 3 тысяч рублей — 33%, от 3 до 5 тысяч рублей — 13%, от 5 до 10 тысяч рублей — 5%, более 10 тысяч рублей — 3%.

У 35% участников опроса есть дети в возрасте от 8 до 14 лет. Доля тех, у кого ребёнок старше 18 лет, составляет 32%, на категорию 15-18 лет приходится 16%. У 12% опрошенных дети в возрасте от 4 до 7 лет, у 5% — в возрасте от 1 года до 3 лет.