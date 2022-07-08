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1 час назад

Раскрыты подробности новой пенсионной реформы

Алиса Селезнёва

Российские финансовые власти обсуждают новый механизм пенсионной системы, согласно которому для получения налогового вычета и государственного софинансирования гражданам нужно будет вложить средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет. Это обеспечит долгосрочность инвестиций и привлечение денег в экономику страны, пишут «Известия».

Уточняется, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. К 15 июля правительство и Центробанк должны внести законодательные изменения для стимулирования долгосрочных сбережений граждан.

Одним из стимулов станет концепция единого налогового вычета на долгосрочные накопления — пенсионный, инвестиционный и страховой. С максимального ежегодного взноса в 400 тыс. рублей можно будет получить вычет 13%, т.е. 52 тыс. рублей.

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Также Минфин работает над созданием инструмента пенсионных накоплений «с определенными стимулами». Предполагалось несколько вариантов по сумме, в том числе 12 тыс. рублей в год. Однако, по мнению экспертов, для россиян это незначительная сумма, которая не может быть стимулирующей. Для мотивации людей софинансирование должно быть в два-три раза больше. Но тогда это потребует дополнительных расходов из бюджета.

Кроме того, обсуждается вопрос что гражданин сможет получить свои налоговые льготы и софинансирование только если пенсионный договор будет заключен не менее чем на 10 лет. А на практике этот срок может быть еще больше.

По мнению ведущего эксперта Центра комплексных исследований социальной политики НИУ ВШЭ Евгения Якушева, чтобы сформировать доверие населения к институциональным формам накоплений, правила для долгосрочных сбережений должны быть устойчивыми и неизменными.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов предложил справедливую пенсионную систему, которая основана на следующих принципах: возврат к прежнему пенсионному возрасту; прямое финансирование из бюджета и устранение посредников в виде разных фондов; расчет размера пенсии по трем параметрам – зарплата, стаж и условия труда.

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