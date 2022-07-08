Центробанк оценил потери россиян от участия в финансовых пирамидах

Центробанк подсчитал потери россиян от участия в финансовых пирамидах — в год граждане теряют от 10 до 12 миллиардов рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Его заявления цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Названная представителем ЦБ сумма выведена из предварительных оценок экспертов. Обычно объемы потерь высчитываются по результатам рассмотрения уголовных дел в судах. Лях отметил, что из-за мошеннических пирамид без денег остается существенное число людей.

Глава департамента привел в пример крупные пирамиды Finiko и Antares, которые возникали на протяжении последних лет, и в них участвовали десятки тысяч человек. В апреле 2022 года руководители казанской компании Finiko были задержаны, а в конце июня в ее отношении следователь возбудил уголовное дело об организации преступного сообщества (ОПС).

Организация получила от клиентов не менее 250 миллионов рублей. Филиалы компании действовали более чем в 70 регионах России. Было возбуждено 169 уголовных дел по статье «Мошенничество».