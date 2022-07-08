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1 час назад

В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы самому себе до ₽1,4 млн

Газета.Ruиещё 1

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Совета Федерации РФ Николай Журавлев внесли на рассмотрение в ГД законопроект, который предполагает установить обязанность банков без взимания комиссий осуществлять по поручению физлица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами). Об этом сообщает ТАСС.

В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы самому себе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что основной целью нововведения является «пресечение возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Законопроект предполагает, что переводы можно будет осуществлять между счетами в разных кредитных организациях, а также с помощью системы быстрых платежей и финансовых платформ.

Ранее депутат нижней палаты парламента от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает введение предельной ежедневной ставки по потребительскому кредиту.

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