В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы самому себе

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Совета Федерации РФ Николай Журавлев внесли на рассмотрение в ГД законопроект, который предполагает установить обязанность банков без взимания комиссий осуществлять по поручению физлица перевод денежных средств в размере до 1,4 млн рублей ежемесячно между счетами (вкладами). Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что основной целью нововведения является «пресечение возможности создания кредитными организациями заградительных условий для свободного перемещения физическими лицами денежных средств между банками».

Законопроект предполагает, что переводы можно будет осуществлять между счетами в разных кредитных организациях, а также с помощью системы быстрых платежей и финансовых платформ.