В России подешевели ноутбуки, телевизоры и моноблоки

В России в июне снизились цены на электронику и бытовую технику. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, в июне телевизоры стоили на 2,7% дешевле, чем в мае. Кроме того, на 1,7% снизилась цена на ноутбуки, на 1,5% на холодильники. За мониторы покупатели платили на 2% меньше, за «флешки» на 1,7%, за моноблоки на 0,6%.

Микроволновые печи стали дешевле на 1,7%, утюги на 2,2%. Значительнее всего подешевели блендеры и миксеры - на 2,3%.

Вместе с тем, некоторые электротовары подорожали. Так, цена на энергосберегающие лампы поднялась на 0,5%, на пылесосы - на 1,1%.