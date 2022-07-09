Ставки по потребкредитам в России упали ниже 20% годовых

В России рекордно низко упали ставки по потребительским кредитам - ниже 20% годовых. Это произошло всего за неделю, с 30 июня по 7 июля, сообщает РБК со ссылкой на данные платформы «Финуслуги» Московской биржи.

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Так, средняя ставка по потребительским ссудам упала на 3,93 процентного пункта, до 18,66% годовых. Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26 п.п., ниже 19,5% годовых. В сегменте залоговых кредитов (потребительские ссуды под залог автомобиля или недвижимости) ставки за неделю снизились на 2,44 п.п., до 16,35%.

С 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20.

Эксперты говорят, что резкое снижение ставок связано с возвратом с 1 июля ограничений для банков по полной стоимости кредитов (ПСК). На снижение также повлияли уровень ключевой ставки, стабилизировавшаяся экономическая ситуация и «необходимость вливания денег в экономику и снижения избыточной ликвидности».

Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что «снижение кредитных ставок не техническое и не административное». По его словам, оно соответствует снижению стоимости привлечения ресурсов для банков.

Стоимость кредитов для населения может и далее снижаться вслед за ключевой ставкой, но «с запозданием».

Ключевая ставка ЦБ сейчас составляет 9,5%.