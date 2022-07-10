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22 минуты назад

Части россиян предложили выплачивать отдельную пенсию

Илья Родин

Эксперты рассказали, что в РФ для самозанятых граждан следует создать особую систему пенсионного страхования. Об этом пишет портал Deita.

Части россиян предложили выплачивать отдельную пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты в сфере пенсионного обеспечения подчеркнули, что общий механизм накопления такой пенсии не должен сильно отличаться от обычного. Следует предусмотреть в нем как добровольную часть, так и господдержку, необходимую для стимуляции граждан к увеличению будущих сбережений.

Эксперты уточнили, что система накопительной пенсии будет включать в себя регулярные дополнительные отчисления, кроме положенных 4%-6%, выплачиваемых в зависимости от того, какому лицу оказаны соответствующие услуги. Поэтому государству и потребуется предложить самозанятым выгодные условия.

Раскрыты подробности новой пенсионной реформы

Аналитики напомнили, что в настоящее время российские самозанятые не отчисляют обязательные взносы в Пенсионный фонд. По их мнению, это может привести к тому, что граждане не смогут накопить необходимые средства для комфортной жизни до выхода на пенсию.

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