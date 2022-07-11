Юрист назвала частые ошибки при выплате отпускных

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. При этом применяют определенные правила, зная которые, работник может избежать ошибок и недоплат. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

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«Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)», — сказала Астаева в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в этом случае следует обратиться к работодателю. Скорее всего, ошибку найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация.

Юрист напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.