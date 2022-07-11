Юрист назвала частые ошибки при выплате отпускных

Оплата отпуска должна быть произведена не позднее чем за три дня до его начала. При этом применяют определенные правила, зная которые, работник может избежать ошибок и недоплат. Об этом рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
«Бывают случаи, когда работник получает отпускные позже или не в полном объеме, причины могут быть различные, как кадровые (отсутствие графика отпусков или неточность в нем), так и бухгалтерские (ошибка в расчетах)», — сказала Астаева в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, в этом случае следует обратиться к работодателю. Скорее всего, ошибку найдут и исправят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф, а за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных работнику положена компенсация.
Юрист напомнила, что правила для расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ. Средний дневной заработок за последние 12 месяцев вычисляется методом деления суммы зарплаты на 12 и на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Чтобы получить средний дневной заработок для оплаты неиспользованного отпуска, сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
Ранее юрист рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск. В 2023 году россиянам выгоднее всего брать отпуска в августе и октябре, так как в этих месяцах будет больше всего рабочих дней. Самыми невыгодными месяцами для отдыха станут январь, февраль, апрель и май. Также депутат Госдумы рассказывала, кто может бесплатно поехать в санаторий. Льготную путевку могут получить ветераны войн, инвалиды, их семьи, а также граждане при наличии хронических или недавно перенесенных заболеваний.