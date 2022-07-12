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1 час назад

Большинство россиян считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей

ТАСС

Большинство россиян считают, что американская валюта должна стоить менее 50 рублей, следует из результатов опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Россияне назвали оптимальный курс доллара
Фото: ТАССТАСС

"Большинство опрошенных (39,8%) ответили, что лучше всего, если доллар будет стоить не дороже 50 рублей. 18% находят оптимальным курс 50-60 рублей за доллар, а 9,8% - 60-70 рублей", - сообщает Webbankir.

Отмечается, что лишь 3,6% респондентов считают выгодным курс 70-80 рублей за доллар. И примерно столько же (3%) готовы оценить доллар дороже 80 рублей.

Также четверть опрошенных (25,8%) заявили, что им вообще безразлично, каким будет валютный курс. Кроме того, по данным опроса, долларовые накопления имеют всего 8% респондентов. Поэтому массового страха от фактора обесценивания долларовых сбережений у опрошенных нет.

Webbankir сообщает, что в целом россияне заинтересованы в крепком рубле.

"В глазах обычного человека такой курс способствует снижению цен как на зарубежные, так и на отечественные товары с большой долей импортных комплектующих или сырья", - добавляют аналитики.

Опрос проводился в июне 2022 года, своим мнением с Webbankir поделились 1 500 человек по всей России.

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