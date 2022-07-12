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45 минут назад

Россиянам рассказали о правилах выбора вина до 500 рублей

Мария Иванова

В Роскачестве рассказали, что при покупке вина дешевле 500 рублей стоит обращать внимание на его цвет и год урожая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов Роскачества, бюджетные вина - и белые, и красные - лучше всего раскрываются именно в молодости. Для хранения лучше покупать дорогие вина.

«Если вину три-пять лет, а оно еще не продалось за небольшие деньги, значит, в лучшем случае оно будет «уставшим» - неярким и не очень вкусным. А в худшем случае больше похожим на уксус, чем на вино», - подчеркнули эксперты.

В Роскачестве предупредили, что для белых и розовых вин в прозрачных бутылках особенно опасно воздействие солнечных лучей (к примеру, на полке магазина).

Чтобы не купить застоявшееся на полках вино, нужно обращать внимание на цвет: цвет белого вина не должен напоминать пиво или растительное масло, он может быть светло-желтым или слегка зеленоватым. Исключение - «янтарные» вина, сделанные по технологии «оранж» (это должно быть указано на этикетке).

Розовое вино не должно быть рыжим или кирпичным.

Также сигналом может стать пыль на бутылках - если вино не берут, возможно, с ним что-то не так.

Ранее в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Документ должен создать условия для развития отрасли, обеспечить производство качественной продукции и защитить россиян от подделок.

По новому закону, продукцию с обозначением «вино России» можно производить только из винограда, выращенного на территории страны. Также в законе описаны разрешенные и запрещенные приемы производства, в нем содержатся новые требования к сырью, материалам и этикетке.

СМИ писали, что одна из норм закона - требование указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда - создала проблемы для иностранных производителей. По словам участников рынка, технологии изготовления коньяков и вин не всегда позволяют выполнить это условие.

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