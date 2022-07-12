ИП и самозанятость: можно ли совмещать, нюансы

Самозанятый и ИП — физические лица, которые получают доход от собственной деятельности, а не как наемные работники. Давайте разберемся, чем отличаются эти два понятия, и можно ли одновременно быть индивидуальным предпринимателем и самозанятым.
Такое понятие, как самозанятый, существует в российском законодательстве с 2017 года. Это физические лица, которые, в отличие от наемных работников, получают доход непосредственно от заказчиков. Речь идет о нянях, репетиторах, сиделках, переводчиках, гидах, тех, кто продает товары собственного производства и т.п. После регистрации в качестве самозанятого резидент должен платить налог на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим для самозанятых.
Профессиональный доход — это доход, который получают лица, не имеющие работодателя и наемных работников, а также доход от использования какого-либо имущества, например, аренды, поясняет «Дело Модульбанка».
Платить налог на профессиональный доход могут не только самозанятые, но и те, кто зарегистрирован в качестве ИП, говорится на сайте Федеральной налоговой службы.
При этом ставка для индивидуальных предпринимателей составляет 6%, ставка для обычных физических лиц — 4%.
ИП — разновидность предпринимательской деятельности, не подразумевающая образования юрлица. В качестве индивидуальных предпринимателей выступают физлица.
Как поясняет сайт «Мое дело», индивидуальные предприниматели могут платить налог на профессиональный доход (как и самозанятые), если их деятельность не связана с:
Кроме того, не могут использовать этот налоговый режим индивидуальные предприниматели, чья выручка превышает 2,4 млн рублей в год, а также ИП, имеющие наемных работников.
Таким образом, совмещение индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости означает то, что ИП платит налог на профессиональный доход (как и самозанятые), констатирует «Рамблер».
Как объясняется на сайте «КонтурЭльба», налог на профессиональный доход — выгодный режим налогообложения, который особенно хорош с учетом применения налоговых вычетов.
Помимо небольшой ставки, есть и другие плюсы. Например, если вы используете этот спецрежим, вы освобождаетесь от страховых взносов — то есть когда бизнес стоит «на паузе», переплачивать не придется. Дополнительные преимущества существуют благодаря регистрации в мобильном приложении «Мой налог» (необходимом для тех, кто платит налог на профессиональный доход).
Индивидуальные предприниматели не могут сочетать налог на профессиональный доход с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД или ЕСХН, объясняет «Контур Журнал».
В течение месяца после того, как ИП осуществил регистрацию в качестве плательщика налога профессиональный доход, он должен отказаться от других спецрежимов. Для этого нужно отправить в налоговую инспекцию уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН. Иначе регистрацию в качестве плательщика налога профессиональный доход не засчитают.
Чтобы платить налог на профессиональный доход, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог». Оно доступно на Android и iOS, а также в веб-версии на ПК, рассказывается на сайте «Госуслуги».
Существует несколько способов регистрации в мобильном приложении «Мой налог»:
Пользователям, зарегистрированным в мобильном приложении «Мой налог», не нужно вести отчетность, поскольку налоговая инспекция будет видеть все их платежи. Не понадобятся и онлайн-кассы (приложение само подготовит онлайн-чеки для клиентов), уточняет «Контур Эльба».