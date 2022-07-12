ИП и самозанятость: можно ли совмещать, нюансы

Самозанятый и ИП — физические лица, которые получают доход от собственной деятельности, а не как наемные работники. Давайте разберемся, чем отличаются эти два понятия, и можно ли одновременно быть индивидуальным предпринимателем и самозанятым.

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ИП и самозанятый: в чем разница

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Такое понятие, как самозанятый, существует в российском законодательстве с 2017 года. Это физические лица, которые, в отличие от наемных работников, получают доход непосредственно от заказчиков. Речь идет о нянях, репетиторах, сиделках, переводчиках, гидах, тех, кто продает товары собственного производства и т.п. После регистрации в качестве самозанятого резидент должен платить налог на профессиональный доход. Это специальный налоговый режим для самозанятых.

Профессиональный доход — это доход, который получают лица, не имеющие работодателя и наемных работников, а также доход от использования какого-либо имущества, например, аренды, поясняет «Дело Модульбанка».

Платить налог на профессиональный доход могут не только самозанятые, но и те, кто зарегистрирован в качестве ИП, говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

При этом ставка для индивидуальных предпринимателей составляет 6%, ставка для обычных физических лиц — 4%.

ИП — разновидность предпринимательской деятельности, не подразумевающая образования юрлица. В качестве индивидуальных предпринимателей выступают физлица.

Как поясняет сайт «Мое дело», индивидуальные предприниматели могут платить налог на профессиональный доход (как и самозанятые), если их деятельность не связана с:

перепродажей товаров и услуг;

добычей и продажей полезных ископаемых;

реализацией маркированных и подакцизных товаров;

посредничеством;

доставкой товаров в интересах третьих сторон (если в расчетах не применяется кассовый аппарат).

Кроме того, не могут использовать этот налоговый режим индивидуальные предприниматели, чья выручка превышает 2,4 млн рублей в год, а также ИП, имеющие наемных работников.

Таким образом, совмещение индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости означает то, что ИП платит налог на профессиональный доход (как и самозанятые), констатирует «Рамблер».

В чем плюсы налогового спецрежима

Как объясняется на сайте «КонтурЭльба», налог на профессиональный доход — выгодный режим налогообложения, который особенно хорош с учетом применения налоговых вычетов.

Помимо небольшой ставки, есть и другие плюсы. Например, если вы используете этот спецрежим, вы освобождаетесь от страховых взносов — то есть когда бизнес стоит «на паузе», переплачивать не придется. Дополнительные преимущества существуют благодаря регистрации в мобильном приложении «Мой налог» (необходимом для тех, кто платит налог на профессиональный доход).

Нюансы налогообложения для ИП

Индивидуальные предприниматели не могут сочетать налог на профессиональный доход с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД или ЕСХН, объясняет «Контур Журнал».

В течение месяца после того, как ИП осуществил регистрацию в качестве плательщика налога профессиональный доход, он должен отказаться от других спецрежимов. Для этого нужно отправить в налоговую инспекцию уведомление об отказе от УСН, ЕНВД или ЕСХН. Иначе регистрацию в качестве плательщика налога профессиональный доход не засчитают.

Приложение «Мой налог»

Чтобы платить налог на профессиональный доход, нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог». Оно доступно на Android и iOS, а также в веб-версии на ПК, рассказывается на сайте «Госуслуги».

Существует несколько способов регистрации в мобильном приложении «Мой налог»:

По скану паспорта. Программа отсканирует документ, проверит данные, а потом предложит сделать селфи для сверки. Этот метод доступен только граждан РФ.

По ИНН. Для регистрации в этом случае нужно использовать ИНН и пароль, по которому пользователи заходят в личный кабинет на сайте nalog.ru.

Через сайт «Госуслуги». Вы сможете зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» с помощью вашей учетной записи на «Госуслугах».