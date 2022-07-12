В Сбере опровергли повышениие первого взноса по ипотеке

«Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу — это возможность для ряда клиентов получить заёмные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей», — указано в сообщении.