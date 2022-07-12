Экономист дал совет россиянам на фоне падения курса евро

Произошло то, что я предсказывал еще в апреле-мае: курсы доллара и евро практически сравнялись. Как мы знаем, курс валюты в своем базовом варианте зависит от общего состояния экономики, от ее эффективности и прочего. И европейская экономика пострадала от «отрикошетивших» санкций намного больше, чем американская. Ослабление европейской экономики по отношению к американской и вызвало проседание курса евро по отношению к доллару.



Евро больше просел по отношению к рублю, поскольку российская экономика находится в сложном, но стационарном положении. А американская экономика более упругая и менее пострадавшая, поэтому доллар к рублю просел меньше. И когда мы сравниваем евро и доллар, получается, что они фактически сравнялись между собой по курсу по отношению к рублю и по отношению друг к другу.





О покупке евро и сбережениях в валюте



Все зависит от того, кому, сколько и для чего эти евро нужны. Если вы хотите куда-то ехать с евро, например, на отдых в Европу или туда, где их принимают, то имеет смысл держать их у себя и, может быть, чуть-чуть купить. Продавать ни доллар, ни евро не имеет смысла, потому что курсы обеих валют находятся в точке, близкой к низшей. Сейчас можно покупать валюту в том случае, если она вам для чего-то нужна.



В последние 30 лет валюта рассматривалась как прибыльный и гарантированный инструмент хранения своих сбережений, но он уже не работает. Поскольку рубль более стабилен в своих курсовых соотношениях и более устойчив, чем евро и доллар, то смысла покупать эти валюты нет. Нет смысла покупать менее устойчивую валюту. Ее можно покупать только в надежде, что она вырастет. Но надежды такой очень мало. Если некоторые все никак не могут отвязаться от мысли, что надо покупать какую-то валюту, они должны понять, что другую валюту они купить могут, но вся остальная валюта еще хуже по отношению к рублю, чем доллар или евро. Про этот инструмент сбережений, наверное, надо просто забыть и заняться изучением других инструментов вложений.





О дальнейшей динамике курсов валют



Сейчас курс доллара к рублю - евро я рассматриваю как сателлита американской валюты - установился на уровне 58-60 рублей за доллар. И дальнейший месяц, во всяком случае, будет проходить под знаком того, что будут курсовые колебания вокруг этой точки. Может быть, с большей глубиной или меньшей амплитудой, в моменте, возможно, перехлеснет под 62-63 или упадет до 57 рублей за доллар. Почему у нас такие размашистые колебания? Во-первых, сама по себе обстановка не очень устойчивая. А раз она не очень предсказуемая, значит, размах валютных колебаний достаточно сильный. Плюс у нас, как правило, действует определенная группа инвесторов, у них, конечно, нет формального согласования, но они объединены общим интересом. И понятно, что спекулятивная раскачка рынка тоже существует, что мы и наблюдаем в очередной раз.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук