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22 минуты назад

Россияне за апрель-июнь приобрели валюту на бирже на 0,4 трлн рублей

Парламентская газетаиещё 3

Объем приобретенной населением России валюты с апреля по июнь этого года составил 0,4 триллиона рублей, что значительно больше, чем за тот же период в предыдущие три года. Об этом сообщается в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка, опубликованном на сайте регулятора.

Россияне купили на бирже рекордный за 3 года объем валюты
Фото: ТАССТАСС

Так, за аналогичный период в 2019, 2020, 2021 годах физические лица приобрели валюты на 0,05, 0,2 и 0,3 триллиона рублей соответственно.

«Устойчивый приток валюты на внутренний рынок при сохранении сдержанной динамики импорта способствовал укреплению рубля. За период с апреля по июнь 2022 года рубль укрепился к доллару США на 38,2%, к евро - на 36,5%», — говорится в обзоре Банка России.

После периода повышенной волатильности ситуация на валютном рынке в апреле - июне 2022 года характеризовалась устойчивым чистым притоком валюты на внутренний рынок, что способствовало формированию избыточной валютной ликвидности в банковском секторе, отмечает регулятор.

На этом фоне с апреля 2022 года фактически единственной категорией продавцов валюты на внутреннем рынке стали системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые продавали преимущественно валюту клиентов-экспортеров. С апреля по июнь СЗКО реализовали на бирже долларов США и евро на два триллиона рублей. Остальные категории участников рынка преимущественно покупали валюту, добавил регулятор.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что закупки валют недружественных стран, прежде всего доллара и евро, в ближайшее время невозможны и в обозримом будущем мало что изменится. Для России «эти валюты токсичны», добавил он.

Личный счет,Антон Силуанов,Банк России,
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