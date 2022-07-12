Медведев дал россиянам совет по хранению денег

Бывший президент России и зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев назвал ослабление евро последствием антироссийских санкций, а также посоветовал россиянам хранить деньги в рублях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сначала еэсовцы выстрелили себе в голову из санкционного пистолета. Теперь пожинают горькие плоды спада производства, закритической продуктовой инфляции, потери конкурентоспособности своих товаров и ожидания зимы в ледяных жилищах без нашего газа. В глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера санкций в отношении России. Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», — написал Медведев.

Бывший российский президент добавил, что лучшей защитой от ослабления евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с дружественными странами, в частности, использование национальных валют — рубля, юаня, рупии и других. Медведев напомнил, что странами БРИКС обсуждается создание собственной резервной валюты.

Курсы доллара и евро на международном рынке сравнялись впервые за 20 лет. В прошлый раз паритет в стоимости валют был зафиксирован в декабре 2002 года. 12 июля курс евро опустился до 1 доллара в 12:46 по московскому времени. Ранее курсы доллара и евро к рублю сравнялись на Мосбирже — оба стоили примерно по 59,3 рубля.