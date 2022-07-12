На фоне ситуации с курсом евро и доллара зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет, как сохранить сбережения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года. Дмитрий Медведев связал такое падение евро с антироссийскими санкциями.
«Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. <…> Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», - написал Медведев.
По его мнению, слабеющий евро стал показательным маркером того, кто «платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной»». Однако Россию мало беспокоит платежеспособность Европы, т.к. нашей стране нужно заниматься адаптацией своей экономики.
«А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС», - написал политик.
Он также отметил, что современному миру мало доллара, евро и фунта стерлингов. А пока доллар сравнялся с евро, «храните сбережения в рублях!» - посоветовал Медведев.
Напомним, по данным Мосбиржи, 12 июля евро и доллар сравнялись в цене. На открытии торгов курс доллара снизился до 59,3 рубля, евро также опустилось до 59,3 рубля. По мнению экспертов, это связано с расхождением политики Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, который слишком медленно реагирует на рост инфляции в Европе.