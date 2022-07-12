На фоне ситуации с курсом евро и доллара зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал совет, как сохранить сбережения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Во вторник курс евро на международном рынке сравнялся с долларом впервые с декабря 2002 года. Дмитрий Медведев связал такое падение евро с антироссийскими санкциями.

«Прогнозы по поводу наступления системного кризиса в еврозоне начинают сбываться. <…> Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам. Евро слабеет», - написал Медведев.

По его мнению, слабеющий евро стал показательным маркером того, кто «платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной»». Однако Россию мало беспокоит платежеспособность Европы, т.к. нашей стране нужно заниматься адаптацией своей экономики.

«А лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС», - написал политик.

Он также отметил, что современному миру мало доллара, евро и фунта стерлингов. А пока доллар сравнялся с евро, «храните сбережения в рублях!» - посоветовал Медведев.