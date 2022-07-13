Россиян предупредили об опасном способе уничтожения банковских карт

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28 минут назад

Юрист Уткин предостерёг от выбрасывания истекших банковских карт

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Сегодня пользователи банковской карты с истекшим сроком действия могут самостоятельно решать, что с ней делать, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Уткина, выбрасывать карту не стоит, так как нанесённые на неё данные содержат информацию о банковском счёте.

Он отметил, что лучше всего разрезать использованную карту ножницами на маленькие кусочки.

Ранее стало известно, что до конца 2022 года все турникеты московского метро будут принимать банковские карты.

Личный счет,Павел Уткин,
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