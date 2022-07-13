Россиян предупредили об опасном способе уничтожения банковских карт

Сегодня пользователи банковской карты с истекшим сроком действия могут самостоятельно решать, что с ней делать, рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

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Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Уткина, выбрасывать карту не стоит, так как нанесённые на неё данные содержат информацию о банковском счёте.

Он отметил, что лучше всего разрезать использованную карту ножницами на маленькие кусочки.