Пенсионеры получат новую льготу с 14 июля

Россияне с середины июля получат новую пенсионную льготу, однако она будет предоставляться властями регионов только неработающим гражданам. Об этом рассказал Primpress пенсионный эксперт Сергей Власов.

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По его словам, новые меры поддержки заработают в ряде российских регионов, речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте.

В зависимости от субъекта РФ, пенсионерам либо предоставляется бесплатный проезд с помощью специальной карты, либо выделяется определенная сумма, которую можно тратить на поездки, пояснил эксперт.

Власов привел в пример Сургут, где пенсионерам зачисляли на счет по 600 рублей, которые тратились на проезд. Однако с 14 июля пожилых граждан ждет нововведение в виде специальных карточек на 40 поездок, которые необходимо будет предъявить в транспорте.

Однако рассчитывать на их получение смогут только неработающие пенсионеры. Причем речь идет как о пенсионерах по старости, так и о тех, кто получает пенсию по потере кормильца, а также о почетных жителях региона.