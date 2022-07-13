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2 часа назад

Россиянам назвали «опасный» способ избавления от банковских карт

Никита Бородкин

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что банковские карты с истекшим сроком годности следует уничтожать. В беседе с «Прайм» он объяснил, что просто выкидывать «пластик» нельзя — магнитная полоса, буквенные коды и голограммы содержат информацию о банковском счете, которую злоумышленники могут считать.

Назван «опасный» способ избавления от банковских карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уткин отметил, что раньше карты требовалось возвращать банку-эмитенту, однако сейчас такого требования нет и ее дальнейшая судьба остается на совести владельца. Юрист посоветовал разрезать ее на несколько частей, прежде чем выкидывать.

При этом, если злоумышленникам удастся считать данные со старой карты, доступ к счету напрямую они не получат — старый «пластик» перестает работать в момент активации новой карточки. Однако информация о владельце и номере счета может попасть в мошеннические базы — их используют для преступных схем с использованием социальной инженерии.

Также Уткин посоветовал закрывать счета, которые больше не нужны. Сейчас сделать этом можно всего за несколько секунд в приложении банка. Это необходимо, чтобы на него случайно не приходили переводы и не списывались деньги за услуги, которые могут привести к отрицательным значениям баланса. Кроме того, если на счету остались деньги, то получить их можно в кассе банка даже без пластиковой карты — для этого достаточно паспорта.

Личный счет,Павел Уткин,
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