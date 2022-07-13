Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip посчитали, в какую сумму туристам обойдется дорога из Москвы и проживание на популярных российских и турецких курортах. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Чаще всего в этом году россияне искали туры в Анталью (доля 78,3%), Даламан (12,7%) и Измир (7%). При этом среди российских курортов лидерами по поисковым запросам стали Сочи (доля ж/д поисков 78%), Анапа (13,6%) и Новороссийск (5,9%).

В Турции в период с 15 июля по 31 августа дешевле всего отдохнуть в Анталье. В этом регионе отдых на двоих с проживанием в отеле категории «три звезды» и перелетом из Москвы обойдется в 161 100 рублей.

При этом, выбрав Сочи, можно существенно сэкономить. Наименее затратное путешествие туда будет стоить около 35 400 рублей. В эту сумму входят ж/д билеты из Москвы и проживание в Сочи.