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2 часа назад

Эксперты сравнили стоимость отдыха на курортах Краснодарского края и Турции

Алиса Селезнёва

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip посчитали, в какую сумму туристам обойдется дорога из Москвы и проживание на популярных российских и турецких курортах. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Чаще всего в этом году россияне искали туры в Анталью (доля 78,3%), Даламан (12,7%) и Измир (7%). При этом среди российских курортов лидерами по поисковым запросам стали Сочи (доля ж/д поисков 78%), Анапа (13,6%) и Новороссийск (5,9%).

В Турции в период с 15 июля по 31 августа дешевле всего отдохнуть в Анталье. В этом регионе отдых на двоих с проживанием в отеле категории «три звезды» и перелетом из Москвы обойдется в 161 100 рублей.

При этом, выбрав Сочи, можно существенно сэкономить. Наименее затратное путешествие туда будет стоить около 35 400 рублей. В эту сумму входят ж/д билеты из Москвы и проживание в Сочи.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, сколько будет стоить отдых для россиян в странах Латинской Америки без перелета. Так, неделя в четырехзвездочном отеле «все включено» на Кубе в июле обойдется от 25 тысяч рублей на двоих. В Доминикане — от 40 тысяч рублей, в Мексике — от 51 тысячи рублей. Однако в эти страны нет прямого перелета из России.

Личный счет,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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