Россиянам рассказали, как купить недостающий пенсионный стаж

Пенсионный стаж и баллы, необходимые для назначения пенсии, россияне могут докупить на законных основаниях. Особенно это актуально тем, кто много лет работал «всерую» и не платил социальные взносы, рассказала агентству «Прайм» к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

Экономист призвала россиян готовиться к выходу на пенсию заранее и узнать, выполнены все ли необходимые условия для начисления выплат. До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года установлено определенное количество необходимого трудового стажа и пенсионных баллов. Так, с 2024 пенсионерам нужно иметь 15 лет трудового стажа и 30 баллов, пояснила она.

«Сейчас этот вопрос актуален и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии», - заметила Иванова-Швец.

В случае, если стажа и баллов недостаточно, есть законный способ их приобрести. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла", — рассказала экономист.

Можно также купить и максимальное количество баллов - 8,52, внеся 293356.80 руб. При этом зачтется только один год стажа.

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно растет возраст выхода на пенсию. К 2028 году он должен подняться до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. До конца 2018 года женщины выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет.

С 2023 года, по задумке Минтруда, все работодатели должны будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в Социальный фонд в прежнем размере, но в виде единого платежа. При этом работодателей хотят обязать платить и за сотрудников, которые работают по гражданско-правовым договорам. По оценке Минтруда, это коснется 12,9 процента работодателей и 9,6 процента работников.