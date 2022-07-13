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19 минут назад

В ПФР рассказали кого могут лишить пенсии

Алиса Селезнёва

Пенсионный фонд России рассказал при каких обстоятельствах пожилых людей могут лишить пенсии. Есть два варианта, которые касаются всех групп получателей пособий. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В ПФР рассказали кого могут лишить пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как оказалось, россияне могут оказаться без пенсии на абсолютно законных основаниях. Один из вариантов – если, человек получающий выплаты, не забирал пособие в течение шести месяцев. В этом случае, ПФР просто перестает выделять деньги. Однако такое возможно, если человек не получает их лично. Если пенсионер получает средства на карту, то они продолжают поступать.

Еще один вариант «замораживания» субсидии – когда гражданин вовремя не подтверждает свою инвалидность. При этом возобновить начисление можно после подачи соответствующего заявления и документов.

Ранее в ПФР сообщили, что граждане РФ, приблизившиеся к пенсионному возрасту и не набравшие необходимое количество пенсионных коэффициентов, могут приобрести необходимый стаж. То есть в некоторых случаях человек может сам делать взносы на пенсию.

Это касается, россиян, работающих заграницей, также можно формировать пенсию для близкого человека, который нигде не работает. Такую возможность имеют и граждане, работающие на себя.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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