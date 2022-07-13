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2 часа назад

Экономист объяснил ненадежность вложений в иностранную валюту

Мослента

Ненадежность вложения денег в иностранную валюту объяснил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он заявил, что времена, когда сбережения можно было сохранить при помощи доллара и евро, остались в прошлом.

Экономист объяснил ненадежность вложений в иностранную валюту
Фото: Yuriko Nakao / ReutersYuriko Nakao / Reuters

«Прошло то время, когда иностранная валюта по отношению к рублю рассматривалась как наиболее надежный инструмент вложения. Рубль сейчас показывает наиболее стабильные позиции. А раз у него наиболее стабильные позиции, значит, нет смысла считать какую-то другую иностранную валюту более надежным финансовым инструментом вложения, чем рубль», — сообщил Беляев.

Экономист заявил, что ранее рубль имел тенденцию к снижению и менять его в долгосрочной перспективе было выгодно. Однако сейчас ситуация изменилась.

«Меня часто спрашивают, в какие валюты вкладываться, если не в доллар и не в евро. Ответ: ни в какие. Все остальные еще хуже. Необходимо искать другие варианты вложений в рублевых выражениях», — заключил Беляев.

Ранее экономист Михаил Коган раскрыл способ спасти сбережения от дефолта.

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