Экономист объяснил ненадежность вложений в иностранную валюту

«Прошло то время, когда иностранная валюта по отношению к рублю рассматривалась как наиболее надежный инструмент вложения. Рубль сейчас показывает наиболее стабильные позиции. А раз у него наиболее стабильные позиции, значит, нет смысла считать какую-то другую иностранную валюту более надежным финансовым инструментом вложения, чем рубль», — сообщил Беляев.