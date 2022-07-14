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43 минуты назад

ЦБ планирует ограничить число продуктов для неопытных инвесторов

Алиса Селезнёва

В Центробанке предложили сократить число доступных неопытным инвесторам продуктов. В частности, предлагается убрать из списка структурные облигации. Об этом «Ведомостям» рассказал первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

ЦБ ограничит число продуктов для неопытных инвесторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в период развития на рынок пришли розничные инвесторы, которые оказались не готовы к текущей ситуации. Теперь ЦБ будет решать к каким продуктам оставить доступ неквалифицированным инвесторам, а к каким нет.

«На протяжении последних лет российский фондовый рынок развивался очень быстрыми темпами, вовлекая колоссальное количество розничных инвесторов. Значимая их часть оказалась не готова к произошедшим потрясениям. Теперь нам необходимо переосмыслить, к каким инструментам должен иметь допуск такой инвестор», — сказал Чистюхин.

Предполагается, что неопытным инвесторам оставят базовые, простые инструменты. Например, высоконадежные облигации, акции верхних эшелонов, паи открытых фондов и ряд других. На такой шаг ЦБ идет для того, что инвестор нес меньше потерь.

Напомним, сейчас начинающим инвесторам также доступны простые инструменты. Однако получить доступ к более рисковым продуктам можно, пройдя тестирование. В том числе можно получить доступ к структурным облигациям, сделкам РЕПО, акциям иностранных компаний и проч. Такое ограничение было введено в начале весны 2021 года.

Личный счет,Владимир Чистюхин,
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