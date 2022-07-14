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1 час назад

Россияне стали больше доверять рублю

Алиса Селезнёва

Вдвое больше граждан РФ стали называть рубль лучшей валютой для хранения сбережений по сравнению с январем. Такие данные опроса опубликовал Superjob, пишет РБК.

Согласно результатам опроса, 43% респондентов считают, что отечественная валюта лучше всего подходит для хранения средств. Это почти в два раза больше, чем в январе, и на 10% больше, чем в марте.

О долларах так думают 12%, о евро – 5% опрошенных. При этом, в январе этого года таковых было 23% и 15% соответственно. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Напомним, 12 июля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты стоили по 59,3 рубля. По словам зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, ослабление евро стало последствием антироссийских санкций. Он посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.

Предсказан курс доллара к концу 2022 года

Французская газета Le Figaro назвала российский рубль самой успешной валютой в мире, так как с начала года он смог укрепиться на 45-50% по отношению к евро и доллару. Агентство Bloomberg также называло рубль лучшей мировой валютой 2022 года из-за роста к доллару.

Личный счет,Видео,Дмитрий Медведев,Московская биржа,
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