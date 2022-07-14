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36 минут назад

Экономист рассказал о замене доллара для россиян

Алиса Селезнёва

Экономист Михаил Хазин заявил, что золото способно заменить россиянам доллар для долгосрочных сбережений: золото, по его мнению, не может быстро обесцениться. Об этом рассказало ИА DEITA.RU со ссылкой на эфир радио Sputnik.

Экономист рассказал о замене доллара для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хазина, доллар может потерять позиции из-за продолжения экономического кризиса или геополитических потрясений. Золото, напротив, будет расти в цене во время кризисов.

Экономист заявил, что даже в случае падения цен золото будет дешеветь «очень плавно», поэтому у его владельца останется время, чтобы выбрать новый актив для сбережений.

Другую точку зрению ранее приводил аналитик «Риком-траст» Олег Абелев. Он отмечал, что рынок драгоценных металлов очень волатилен, а прибыль на нем можно получить только с помощью долгосрочных вложений.

В 2013-2017 годах золото дешевело примерно на 20 процентов, а с начала 2022-го его цены растет на 18,5 процента.

Личный счет,Олег Абелев,Михаил Хазин,
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