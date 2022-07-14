Экономист рассказал о замене доллара для россиян

Экономист Михаил Хазин заявил, что золото способно заменить россиянам доллар для долгосрочных сбережений: золото, по его мнению, не может быстро обесцениться. Об этом рассказало ИА DEITA.RU со ссылкой на эфир радио Sputnik.
По словам Хазина, доллар может потерять позиции из-за продолжения экономического кризиса или геополитических потрясений. Золото, напротив, будет расти в цене во время кризисов.
Экономист заявил, что даже в случае падения цен золото будет дешеветь «очень плавно», поэтому у его владельца останется время, чтобы выбрать новый актив для сбережений.
Другую точку зрению ранее приводил аналитик «Риком-траст» Олег Абелев. Он отмечал, что рынок драгоценных металлов очень волатилен, а прибыль на нем можно получить только с помощью долгосрочных вложений.
В 2013-2017 годах золото дешевело примерно на 20 процентов, а с начала 2022-го его цены растет на 18,5 процента.