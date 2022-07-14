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1 час назад

В России появился новый штраф на 200 тысяч рублей

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказания за незаконный выброс мусора из транспортных средств. Документ опубликован в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

В России появился новый штраф на 200 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что нововведения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Согласно закону, для физических лиц вводится штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Уточняется, что он будет назначен в случае «выброса в неположенном месте отходов производства и потребления из автомобилей, с мотоциклов и прицепов к ним».

Должностные лица за подобное нарушение вынуждены будут выплатить денежные средства в размере от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей, юридические от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф увеличится вдвое. Кроме того, как у должностных, так и у юридических лиц могут конфисковать автомобиль, из которого был выброшен мусор.

Водитель грузовика, трактора или какой-либо другой самоходной машины, который выбросит отходы из машины или прицепа, расстанется с суммой от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Должностному лицу правонарушение обойдется существенно дороже. Ему придется оплатить штраф в размере от 60 тыс. до 80 тыс. рублей. В аналогичной ситуации юридическое лицо получит квитанцию на 100-200 тыс. рублей.

Величина штрафа возрастет при повторном нарушении. При этом у должностных и юридических лиц могут конфисковать транспортное средство.

Личный счет,Владимир Путин,
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