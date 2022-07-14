Путин проиндексировал пенсии военным

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий военных пенсионеров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что пенсии будут проиндексированы на 10% с 1 июня. В законе также регламентируются различные вопросы, связанные с прохождением военной службы.
Признанные негодными или ограниченно годными к строевой службе военные, награжденные государственными наградами за участие в боевых действиях, смогут «продолжить служить на отдельных воинских должностях».
При этом заявлении об увольнении по состоянию здоровья им разрешается подать руководству в любое время.
Кроме того, указанным военнослужащим будет выплачено единовременное пособие после подачи заявления о продлении контракта.