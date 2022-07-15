Депозиты Сбера «Валютный коридор» стали более востребованными

Портфель структурных депозитов «Валютный коридор» Сбера превысил 25 млрд рублей

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Структурные депозиты «Валютный коридор», заключаемые в электронных каналах (Range Accrual, eRAD), становятся все более востребованными у корпоративных клиентов Сбера. Их объем вырос с 9 миллиардов рублей по итогам первого полугодия 2021 года до 25 миллиардов рублей на 1 июля 2022 года. Число компаний, имеющих такие депозиты, увеличилось в 10 раз, а количество сделок — в 12 раз. Специалисты Сбера объясняют растущий интерес тем, что именно структурные депозиты дают возможность наиболее эффективно размещать свободную ликвидность на высоковолатильных рынках.

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Депозит «Валютный коридор» позволяет повысить доходность от размещаемых денежных средств: ставки могут превышать ставки по классическим инструментам на 3–10 процентов — в зависимости от уровня риска, принимаемого клиентами. При этом возврат вложений гарантирован в полном размере, поскольку риск распространяется только на недополучение процентного дохода.

Продукт можно оформить онлайн в интернет-банке «СберБизнес», причем он доступен практически любому юрлицу, независимо от масштаба и специфики бизнеса. Минимальная сумма размещения — 50 тысяч рублей, минимальный срок размещения — три рабочих дня.

На данный момент разместить в eRAD можно только рубли. Продукт привязан к курсам рубля относительно доллара и евро, валютные счета не задействованы. Клиент размещает деньги в структурный депозит, выбирая нижнее и верхнее значение курса валют (валютный коридор).

За каждый рабочий день, когда значение курса Банка России попадает в пределы выбранного коридора, клиент получает повышенную доходность на свои средства. Если значение курса в конкретный рабочий день выходит за пределы коридора, клиенту выплачивается только фиксированная доходность по ставке 0,01 процента. Соответственно, в день возврата депозита клиент получает полную сумму размещения и накопленные проценты.

«Финансовые рынки сегодня характеризуются высокой волатильностью, бизнесу постоянно приходится справляться с новыми вызовами. В такой ситуации эффективное управление ликвидностью выходит на первый план: компания просто не может позволить себе терять деньги. Однако волатильность на валютном рынке можно использовать на пользу бизнесу, ведь чем она выше, тем выше потенциальная доходность вложений», — рассказал директор Департамента глобальных рынков Сбера Александр Зозуля.