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1 час назад

Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидом

ТАСС

Правительство РФ скорректировало выплаты медикам, работающим с больными с ковидом. Теперь они будут получать дополнительные 25% к окладу, а предыдущие "ковидные" выплаты приостанавливаются до конца года, следует из опубликованного в пятницу постановления кабмина.

Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидом
Фото: ТАССТАСС

"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада <...> оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

При этом выплаты работающим с ковидом, введенные в 2020 году, приостанавливаются до 31 декабря 2022 года, следует из документа.

Личный счет,Правительство РФ,
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