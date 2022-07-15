Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидом

Правительство РФ скорректировало выплаты медикам, работающим с больными с ковидом. Теперь они будут получать дополнительные 25% к окладу, а предыдущие "ковидные" выплаты приостанавливаются до конца года, следует из опубликованного в пятницу постановления кабмина.
"Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада <...> оказывающим медицинскую помощь <...> по диагностике и лечению коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
При этом выплаты работающим с ковидом, введенные в 2020 году, приостанавливаются до 31 декабря 2022 года, следует из документа.