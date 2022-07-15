Кабмин скорректировал выплаты медикам, работающим с ковидом

Правительство РФ скорректировало выплаты медикам, работающим с больными с ковидом. Теперь они будут получать дополнительные 25% к окладу, а предыдущие "ковидные" выплаты приостанавливаются до конца года, следует из опубликованного в пятницу постановления кабмина.