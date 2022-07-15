«Сбер» спрогнозировал рост числа случаев телефонного мошенничества в России

Число случаев телефонного мошенничества в России будет расти после спада в феврале — марте, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной к пресс-показу фонтана в Дербенте.

По его словам, после 24 февраля в России была зафиксирована практически полная остановка телефонного мошенничества на месяц.

«Сейчас активность телефонных мошенников на 60-70% восстанавливается. К сожалению, наш прогноз, что телефонное мошенничество постепенно в нашей стране будет расти», — сказал Кузнецов.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества. По данным экспертов, в стране набирает обороты разновидность мошенничества, при котором пользователей заставляют перезвонить злоумышленникам.