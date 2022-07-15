Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

«Сбер» спрогнозировал рост числа случаев телефонного мошенничества в России

Газета.Ru

Число случаев телефонного мошенничества в России будет расти после спада в феврале — марте, заявил зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на пресс-конференции, приуроченной к пресс-показу фонтана в Дербенте.

«Сбер» спрогнозировал рост числа случаев телефонного мошенничества в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, после 24 февраля в России была зафиксирована практически полная остановка телефонного мошенничества на месяц.

«Сейчас активность телефонных мошенников на 60-70% восстанавливается. К сожалению, наш прогноз, что телефонное мошенничество постепенно в нашей стране будет расти», — сказал Кузнецов.

Ранее в «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества. По данным экспертов, в стране набирает обороты разновидность мошенничества, при котором пользователей заставляют перезвонить злоумышленникам.

Да этого в Банке России рассказали о другой схеме, с помощью которой мошенники получают доступ к дистанционному управлению банковскими счетами своих жертв.

Личный счет,Станислав Кузнецов,Банк России,Лаборатория Касперского,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители