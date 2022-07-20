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31 минуту назад

Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций

Lenta.ruиещё 3

Российский Центробанк представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, ставшую ответом на «новые риски» в условиях санкций, сообщается на сайте регулятора. Одной из мер, которые хочет предложить регулятор, станут ограничения по продаже иностранных акций гражданам без статуса квалифицированного инвестора.

Россиян захотели ограничить в покупке иностранных акций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый шаг в ряду новых мер — рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг МинфМинфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Решение в регуляторе объяснили «инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов». При этом получить статус квалифицированного инвестора, на взгляд Центробанка, должны иметь возможность только лица, располагающие активами в 30 миллионов рублей. Сейчас ограничения предполагают сумму в пять раз меньшую — 6 миллионов.

В ЦБ пояснили, что меры предложены на фоне блокировки активов более чем пяти миллионов российских инвесторов. «Из-за принудительных маржин-коллов с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 миллиарда рублей по 27,8 тысячи портфелей», — сказано в публикации.

Предложения регулятор хочет реализовать с принятием решений и нормативных актов, планируется обсудить инициативу с законодателями, участниками рынка и правительством.

Новые ограничения ранее в середине июля уже анонсировал первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. Он отмечал, что на фоне потерь, которые несут участники российского фондового рынка, следует подумать о сокращении доступных инструментов для неквалифицированных инвесторов. По его словам, оставить им следует только базовые, простые инструменты.

Личный счет,Рынки,Владимир Чистюхин,Минфин России,Банк России,
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