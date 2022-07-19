Число заявок на кредиты среди россиян увеличилось на 58%

Число заявок на кредиты среди российских заёмщиков в июне увеличилось на 58% по сравнению с мартом текущего года. Таковы результаты исследования, проведённого финансовым маркетплейсом, которые имеются в распоряжении RT.

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Отмечается, что в феврале этого года было зафиксировано падение числа заявок, но с апреля-мая аналитики отметили рост кредитной активности россиян.

Эксперты связывают эту динамику со смягчением денежно-кредитной политики Банка России и уменьшением ключевой ставки.

Также специалисты выяснили, что максимальный средний размер запрашиваемых кредитов среди россиян зафиксирован в Санкт-Петербурге — он составил 450 тыс. рублей.

По данным финансового маркетплейса «Сравни.ру», кредитными продуктами в 2022 году стали активнее интересоваться мужчины: они оформляли заявки на 42% чаще, чем женщины.

Кроме того, стало известно, что среди основных целей, на которые чаще всего россияне берут кредиты, лидируют закрытие базовых жизненных потребностей, рефинансирование кредита и покупка подержанного автомобиля.