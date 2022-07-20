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34 минуты назад

Центробанк: более 5 млн россиян имеют на счетах заблокированные активы

Газета.Ruиещё 5

Более 5 млн россиян имеют на счетах заблокированные активы, заявил заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния в ходе презентации концепции совершенствования защиты розничных инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

ЦБ: активы более 5 млн россиян заблокированы
Фото: UnsplashUnsplash

По информации агентства, всего на счетах физлиц заблокировано акций иностранных компаний на сумму более 320 млрд руб.

Ранее в Центральном банке России сообщали о планах по кардинальному изменению подхода к определению малого и среднего бизнеса.

ЦБ намерен убрать из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 млрд руб. Ограничения могут коснуться и общего объема кредитов с господдержкой для таких фирм — до 2 млрд руб. В ЦБ утверждают, что предоставление льготных займов многим компания неоправданно, поскольку только 6% малых и средних предприятий берут кредиты.

Личный счет,Филипп Габуния,Банк России,
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