ЦБ: активы более 5 млн россиян заблокированы

Более 5 млн россиян имеют на счетах заблокированные активы, заявил заместитель председателя Центрального банка России Филипп Габуния в ходе презентации концепции совершенствования защиты розничных инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, всего на счетах физлиц заблокировано акций иностранных компаний на сумму более 320 млрд руб.

Ранее в Центральном банке России сообщали о планах по кардинальному изменению подхода к определению малого и среднего бизнеса.