ВТБ запустит переводы через Систему быстрых платежей

«Для этого потребуется только номер телефона получателя. Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию», - указал Печатников.