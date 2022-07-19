ВТБ запустит переводы через Систему быстрых платежей

ВТБ собирается осенью запустить пилотный проект по трансграничным переводам физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
По его словам, технология денежных переводов по номеру телефона станет удобной заменой другим типам трансграничных операций. Так, у клиентов банка будет возможность отправить средства прямо в «ВТБ Онлайн».
«Для этого потребуется только номер телефона получателя. Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию», - указал Печатников.
Другая альтернатива - перевод в страны ближнего зарубежья по номеру карты, которым клиенты смогут воспользоваться уже в третьем квартале, подчеркнул он.
Печатников обратил внимание на то, что трансграничные переводы через СБП станут пилотным проектом.
Ранее ВТБ объявил о запуске денежных переводов в страны ближнего зарубежья, а именно в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан.