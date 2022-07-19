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47 минут назад

ВТБ запустит переводы через Систему быстрых платежей

Лера Букина

ВТБ собирается осенью запустить пилотный проект по трансграничным переводам физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ запустит переводы через Систему быстрых платежей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, технология денежных переводов по номеру телефона станет удобной заменой другим типам трансграничных операций. Так, у клиентов банка будет возможность отправить средства прямо в «ВТБ Онлайн».

«Для этого потребуется только номер телефона получателя. Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России уже превышает 70%, поэтому мы уверены в востребованности нового сервиса. Рассчитываем, что на горизонте трех лет на него будет приходиться до половины всех трансграничных переводов в те страны, которые поддерживают технологию», - указал Печатников.

Другая альтернатива - перевод в страны ближнего зарубежья по номеру карты, которым клиенты смогут воспользоваться уже в третьем квартале, подчеркнул он.

Печатников обратил внимание на то, что трансграничные переводы через СБП станут пилотным проектом.

Ранее ВТБ объявил о запуске денежных переводов в страны ближнего зарубежья, а именно в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан.

Личный счет,Банк ВТБ,
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