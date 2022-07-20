Для маткапитала нашли новое применение

«Региональный законодатель считает приобретение автомобиля допустимой мерой дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей. Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предусматривается, что легковой автомобиль, купленный за счет средств маткапитала (524,5 тысяч рублей на первого ребенка, 693,1 тысяч рублей — на второго, если субсидия не была получена на первого, и 168,6 тыс. рублей, если она уже была оформлена на первенца) должен быть новым, произведенным в РФ и иметь не менее трех пассажирских мест, не считая водительского. Кроме того, полная стоимость автомобиля не должна превышать 2 млн рублей. Что касаемо ограничения по мощности двигателя — показатель не должен превышать 92 киловатт.