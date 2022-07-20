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1 час назад

Названы регионы России с «суперзарплатами»

Lenta.ruиещё 3

Исследование HeadHunter назвало регионы России с «суперзарплатами». Так, платить соискателю от 150 тысяч рублей чаще всего предлагают в Магаданской области и Якутии. Среди сфер лидирют консалтинг и высший менеджмент, передает РИА Новости.

Стали известны регионы России с «суперзарплатами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего по стране было открыто 242 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тысяч рублей, это восемь процентов от общего числа предложений о работе.

В Магаданской области не менее 25 процентов предполагают указанный доход, на втором месте Якутия (22 процента), на третьем — Чукотский административный округ (20 процентов). В первую пятерку также вошли Москва (18 процентов) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17 процентов).

Наименьшее число вакансий с зарплатами от 150 рублей предлагается в Северной Осетии (три процента), Ленинградской области и Карачаево-Черкессии (по два процента).

Ранее стало известно, что в России средний заработок женщин с учетом всех премиальных в прошлом году составил 42,8 тысячи рублей, мужчин — 62,1 тысячи рублей, что в 1,5 раза больше. Разница в доходах раскрыта в исследовании FinExpertiza.

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